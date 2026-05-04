Двух жителей Омска арестовали по обвинению в нападении на зоозащитницу Валерию Белову. После избиения она умерла

Куйбышевский суд Омской области арестовал двух местных жителей по обвинению в нападении на зоозащитницу Валерию Белову, сообщила пресс-служба судов Омской области.

38-летнего Дьякова и 23-летнего Филиппова обвинили в хулиганстве с применением насилия (часть 2 статьи 213 УК). По версии следствия, они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 25 марта избили женщину на одной из детских площадок города.

Имя потерпевшей в сообщении пресс-службы судов региона не называется. Как ранее сообщали СМИ, речь идет о 35-летней зоозащитнице Валерии Беловой.

Она сама рассказывала в соцсетях, что пьяные мужчины избили ее и натравили на нее собаку. После нападения у Беловой диагностировали сотрясение и ушибы. Она отказалась от госпитализации сразу после случившегося, чтобы ухаживать за своими собаками.

В середине апреля состояние здоровья Беловой ухудшилось. Она умерла 23 апреля. Пять ее собак передали в приют.