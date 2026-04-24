В Омске умерла зоозащитница Валерия Белова, на которую напали двое пьяных мужчин

В Омске умерла местная жительница, которую 25 марта избили двое пьяных мужчин и натравили на нее свою собаку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Осторожно, новости» и «Омск-Информ» пишут, что погибшая — 35-летняя зоозащитница Валерия Белова.

Как рассказывала сама Валерия на своей странице во «ВКонтакте», на нее напали двое нетрезвых мужчин, «один из которых промышляет натравливанием своей бойцовой собаки на бездомышей и хозяйских собак».

«Один из них также знал, что я являюсь волонтером по линии , и не стесняясь орали про хохлов. Также у меня пытались отобрать телефон и натравили на меня собаку, которая покусала и меня и моих собачуль. Мне пришлось отказаться от госпитализации в тот день, так как дома ждали пять собак», — говорилось в посте, опубликованном в ночь на 23 апреля.

В нем Белова также написала, что больше не может находиться дома, так как из-за сотрясения и ушиба мягких тканей головы «начались осложнения».

По данным издания «СуперОмск», женщина умерла 23 апреля.

14 апреля управление МВД по Омской области отчитывалось, что возбудило уголовное дело из-за избиения Беловой. Следствие ведется по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 114 УК).

Полиция опубликовала запись с камер наружного наблюдения. На нем видно, как к женщине, которая гуляет с собаками, подходят двое мужчин, после чего один из них валит ее на землю и начинает избивать.

В сообщении полиции говорилось, что «23-летний владелец собаки в ходе конфликта несколько раз ударил омичку, а также натравил своего стаффордширского терьера на женщину и ее питомцев». В МВД также утверждали, что личности нападавших установлены, но об их задержании не сообщалось.