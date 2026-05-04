Австрия выслала трех российских дипломатов, заподозрив их в шпионаже. Россию обвиняли в радиоэлектронной разведке из-за «леса антенн» на зданиях дипмиссии в Вене

Власти Австрии объявили персонами нон грата троих российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, сообщает Reuters. Дипломаты уже покинули страну.

По данным агентства, решение о высылке российских дипломатов связано с «лесом антенн». О том, что Россия может использовать для шпионажа многочисленные спутниковые антенны, установленные на крышах российских дипломатических объектов в Вене, в середине марта сообщили несколько западных изданий, в том числе Financial Times.

МИД Австрии и его глава Беате Майнль-Райзингер, следует из публикации Reuters, напрямую не раскрыли, в чем именно обвиняют высланных дипломатов. «Неприемлемо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа», — заявила министр.

По данным австрийской телерадиокомпании ORF, в середине апреля посла России в Вене вызвали в МИД Австрии. От российской стороны потребовали снять дипломатический иммунитет с трех обвиняемых из-за «леса антенн», чтобы прокуратура продолжила расследование. России дали две недели, но она не выполнила это требование.

Под давлением австрийских властей Россия, сообщает ORF, демонтировала некоторые антенны в Вене. Но сколько именно и где, неизвестно.

В посольстве России в Австрии уточнили, что страну покинули сотрудники посольства и постоянного представительства при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Посольство назвало высылку дипломатов «возмутительным решением» и «недружественным шагом», пообещав «жесткую реакцию Москвы».

Всего с начала российско-украинской войны Австрия выслала 14 дипломатов РФ.

Вена — крупный дипломатический центр. Здесь расположены штаб-квартиры многих международных организаций, в том числе ООН, Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Столица Австрии также считается центром международного шпионажа — в том числе из-за того, что в городе работает множество дипломатов из разных стран.

В чем именно заподозрили Россию

Дипмиссия России в Вене — примерно 500 человек. Около трети из них — шпионы Они превратили посольство и постпредство в станции радиоэлектронной разведки, пишет Financial Times

