Власти Туапсе запретили женщинам убирать мазут на пляжах, сославшись на «заботу о репродуктивном здоровье»

Администрация Туапсе и представители МЧС не разрешили женщинам-волонтеркам участвовать в уборке нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта», который присутствовал на встрече чиновников с волонтерами.

Власти объяснили запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин» и попросили отнестись к требованию «с пониманием».

По словам журналиста «Коммерсанта», в ответ некоторые волонтерки заявили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

С середины апреля ВСУ четырежды наносили удары беспилотниками по Туапсе. Целями атак стали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, который образует с НПЗ единый комплекс. Из-за пожаров в городе несколько раз проходил «нефтяной дождь», а в реке и море обнаружили разливы нефтепродуктов. На территории Туапсинского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Власти пообещали, что очистят пляжи от мазута к 1 июня — началу курортного сезона. Экологи считают, что это невыполнимая задача. По подсчетам специалистов, береговая линия в районе Туапсе загрязнена выбросами нефтепродуктов на протяжении примерно 60 километров.

Что происходит в Туапсе прямо сейчас

В Туапсе чистят море от нефти — на фоне дыма от очередного пожара. Вот как это выглядит

