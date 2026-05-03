Власти Туапсе запретили женщинам убирать мазут на пляжах, сославшись на «заботу о репродуктивном здоровье»
Администрация Туапсе и представители МЧС не разрешили женщинам-волонтеркам участвовать в уборке нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщил корреспондент «Коммерсанта», который присутствовал на встрече чиновников с волонтерами.
Власти объяснили запрет «заботой о репродуктивном здоровье женщин» и попросили отнестись к требованию «с пониманием».
По словам журналиста «Коммерсанта», в ответ некоторые волонтерки заявили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».
С середины апреля ВСУ четырежды наносили удары беспилотниками по Туапсе. Целями атак стали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, который образует с НПЗ единый комплекс. Из-за пожаров в городе несколько раз проходил «нефтяной дождь», а в реке и море обнаружили разливы нефтепродуктов. На территории Туапсинского муниципального округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Власти пообещали, что очистят пляжи от мазута к 1 июня — началу курортного сезона. Экологи считают, что это невыполнимая задача. По подсчетам специалистов, береговая линия в районе Туапсе загрязнена выбросами нефтепродуктов на протяжении примерно 60 километров.