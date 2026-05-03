Власти Туапсе пообещали очистить пляжи от нефти к началу лета. В городе экологическая катастрофа после атак ВСУ
Туапсе будет готов принять туристов в курортный сезон, заявил глава муниципального округа Сергей Бойко. Городской пляж, пострадавший от разлива нефтепродуктов после атак украинских дронов, будет очищен к 1 июня, пообещал чиновник.
«Конечно, сезон будет. У нас береговая линия нашего округа — порядка 90 километров. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. А этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — заявил Бойко в эфире канала «Соловьев Live» (цитата по «Коммерсанту»).
Он также утверждает, что на фоне разлива нефтепродуктов в Туапсе власти не фиксировали аномального всплеска обращений людей в больницы. По словам Бойко, «западные телекомпании и блогеры» распространяют ложную информацию о ситуации в городе.
С середины апреля Украина четырежды наносила удары по Туапсе. Главными целями стали местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, который образует с НПЗ единый комплекс. Из-за пожаров в городе несколько раз проходил «нефтяной дождь», а в реке и море нашли разливы нефтепродуктов.