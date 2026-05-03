Российские войска ударили по жилым домам в Днепре и Кривом Роге

Войска РФ нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра.

В ходе атаки повреждено пятиэтажное общежитие, у здания загорелась крыша, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Под завалами погиб один человек. Еще 11 человек, в том числе ребенок пострадали. В момент удара большинство людей были в укрытии.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по городу были выпущены пять управляемых авиационных ракет — четыре из них сбила украинская ПВО.

В соцсетях распространилось видео, как одна из ракет упала в реку прямо на глазах у местных жителей, отдыхавших на берегу.

Ранее днем 3 мая российские войска также нанесли удар дронами по Кривому Рогу. Поврежден девятиэтажный жилой дом. Пострадали пять человек, включая двух детей.

Во время пожара спасатели эвакуировали из дома десять человек.

