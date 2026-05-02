Разведка Украины заявила, что два месяца прослушивала совещания кадыровцев. Алаудинов назвал это работой «лгтбшников» и искусственного интеллекта

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины объявило 1 мая, что в течение нескольких месяцев прослушивало переговоры в штабе подразделения Росгвардии «Ахмат», действующего в Сумской области Украины.

Согласно пресс-релизу, прослушивающее устройство было передано за линию фронта с помощью беспилотника, а в штабе его установил завербованный военнослужащий «Ахмата», которому разведка потом якобы помогла перейти на территорию, подконтрольную Украине.

В публикации утверждается, что в результате Украина нанесла кадыровцам «наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения»: «Ахмат» якобы потерял 41 человека убитыми и 87 ранеными, а более сотни были «зачислены в пропавшие без вести». Независимые источники не подтверждали эту информацию.

В 13-минутном видео, которое сопровождает публикацию ГУР, есть и небольшие фрагменты записи речи, которые украинская разведка приписывает командиру «Ахмата» Апти Алаудинову. На них он, в частности, якобы рассуждает о том, что «большая часть <…> расчетов артиллерии и танковых экипажей даже не умеют стрелять по-нормальному». Подтверждения подлинности этих записей нет.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале назвал людей, якобы организовавших прослушку его совещаний, «ичкерийскими и украинскими лгбтшниками», а также «бедолагами и сказочниками». «Надо вам пять поставить за работу искусственного интеллекта», — сказал он. Утверждения ГУР о потерях «Ахмата» он не прокомментировал.

По оценке отдела «Разбор» «Медузы», в последние недели захват приграничных территорий на северо-востоке Украины, в том числе в Сумской области, происходит «все более интенсивно»; ВСУ пока не отправляет туда «пожарные команды», не отвлекая силы с более критически важных участков фронта.

Апти Алаудинов и «Ахмат» регулярно рассказывают о своих заслугах в ходе боевых действий в Сумской области; Алаудинов часто публикует в телеграме кадры «уничтожения живой силы противника».

