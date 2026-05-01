Украина заявила, что ударила по истребителям на аэродроме под Челябинском
Украинские беспилотники атаковали несколько истребителей Су-57, а также истребитель-бомбардировщик Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области, утверждает Генеральный штаб ВСУ 1 мая.
Дроны Сил беспилотных систем Украины атаковали аэродром 25 апреля, заявили в ведомстве. Шагол, подчеркивается в сообщении, находится примерно в 1700 километрах от границы с Украиной. «Степень повреждений [самолетов] уточняется», — добавил Генштаб.
Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки аэродрома за 17 и 26 апреля. Канал утверждает, что это визуальные подтверждения того, что российские самолеты были повреждены.
В России эти сообщения не комментировали. Минобороны РФ сообщало 25 апреля, что украинские беспилотники атаковали Челябинскую область. Глава региона Алексей Текслер в тот день сообщал о попытке беспилотников атаковать «один из объектов инфраструктуры». По его словам, разрушений и пострадавших нет.