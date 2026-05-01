Роскомнадзор массово заводит дела на зарубежных разработчиков компьютерных игр. Суды уже оштрафовали авторов GTA и The Sims

В российские суды с декабря 2025 года поступило не менее восьми административных протоколов о нарушениях при сборе персональных данных (статья 13.11 КоАП) против крупных зарубежных студий компьютерных игр, пишет «Верстка».

Роскомнадзор составляет на издателей игр протоколы за хранение персональных данных на серверах за пределами России. По некоторым делам уже вынесли решения:

В декабре предупреждение вынесли компании «Леста» («Мир танков»), которая перешла в собственность государству после раздела с Wargaming.

В марте штраф в два миллиона рублей назначили студии Battlestate Games (онлайн-шутер Escape from Tarkov).

В апреле такой же штраф получили крупнейшие издатели игр Take-Two (GTA, Read Dead Redemption) и Electronic Arts (Need for Speed, Battlefield, The Sims и другие).

Суд также назначил наказание (какое именно, неизвестно, так как решение пока не опубликовано) китайскому разработчику игр NetEase Interactive (Marvel Rivals).

В ближайшее время суды пройдут против компании Epic Games (разработчик Fortnite и Gears of War), Digital Extremes (Warframe) и шведской студии Embracer Group (владеет правами на Tomb Raider, Deus Ex и другие игры).

«Верстка» утверждает, что ранее дела по статье 13.11 КоАП против игровых компаний заводили редко. С 2023 года такие штрафы получили американская студия Blizzard, известная по франшизе Warcraft, и компания Proxima Beta (PUBG Mobile).

В конце апреля депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести прокатные удостоверения для видеоигр по аналогии с фильмами. Она раскритиковала западные игры, в том числе шутер Call of Duty, и предложила поддерживать студии, которые делают игры, соответствующие «традиционным ценностям».

