В США задержали бывшего настоятеля дацана из Бурятии, открыто критиковавшего войну. Теперь ему может грозить депортация

В штате Вайоминг сотрудники миграционной службы США (ICE) задержали российского ламу, бывшего настоятеля Кыренского в Тункинском районе Бурятии Балдана Базарова, сообщает издание «Люди Байкала».

Подробностей задержания нет. Известно лишь, что это произошло 29 апреля. «Люди Байкала» утверждают, что Базарову может грозить депортация.

После начала российско-украинской войны Базаров открыто выступил против боевых действий. «Будда говорил: нельзя убивать даже комара, даже клопа. Любое живое существо священно. Тем более — [нельзя убивать] человека», — цитируют ламу «Люди Байкала».

Как отмечает издание», из-за своей позиции лама эмигрировал в США и попросил там политического убежища. В Соединенных Штатах Базаров работал разнорабочим — уборщиком в отеле, курьером, в прачечной. В последний год он жил в Калифорнии и работал водителем.

Во время второго президентского срока Дональда Трампа США ужесточили миграционную политику. Из страны в том числе начали массово высылать антивоенных россиян, которым отказали в получении убежища. В России многим из них грозят преследования.

Весь год из США в РФ массово депортируют россиян, которые бежали туда от Путина и войны. На родине их встречают военные и полицейские Можно ли это как-то изменить?