Президент РФ Владимир Путин объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу, сообщает ТАСС 30 апреля.

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — заявил Путин на встрече с представителями Дагестана.

Путин поддержал предложение представителей Дагестана, которые выступили за то, чтобы новым главой республики стал председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин. 49-летний Щукин — выходец из Нижегородской области, он возглавил Верховный суд Дагестана в феврале 2024 года.

Путин также поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова — на пост премьера республики. Сейчас Рамазанов занимает пост заместителя полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее, как писали «Ведомости», его рассматривали на пост главы Дагестана.

Сергей Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020-го. Ранее в апреле, комментируя слухи о своей отставке, Меликов назвал себя «солдатом верховного главнокомандующего» Владимира Путина и отметил, что будет там, где он прикажет быть.

Путин объявил об отставке Сергея Меликова на фоне наводнений, произошедших в Дагестане весной. В результате наводнения, произошедшего в республике в начале апреля, в городах и селах затопило дома, возникли перебои с водо- и электроснабжением, в горах сошли лавины и сели, погибли шесть человек.

