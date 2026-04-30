Правительство запретило ввозить в Россию иностранные спутниковые терминалы. То есть Starlink

Правительство РФ своим постановлением запретило ввозить в Россию иностранные спутниковые терминалы.

В документе, подписанном 29 апреля, говорится, что в страну нельзя ввозить «радиоэлектронные средства, предназначенные для передачи и (или) приема радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств… не имеющие решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот».

Под эту формулировку подходят терминалы спутниковой интернет-связи Starlink, которые выпускает американская компания SpaceX Илона Маска.

Сеть спутниковой связи Starlink активно используют военные Украины, которые противостоят Вооруженным силам РФ. Военные России также использовали Starlink, однако в феврале терминалы спутниковой связи массово отключились на фронте. В Россию терминалы попадали нелегально через третьи страны.

Россия в марте запустила в космос спутники системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink.

Чем грозит российской армии отключение терминалов Starlink? И почему она вообще пользовалась «недружественной» технологией от компании Маска? Проблема ВС РФ, из-за которой бьют тревогу Z-блогеры

