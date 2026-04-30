Министерство информации Беларуси 30 апреля обновило «республиканский список экстремистских материалов», включив в него ютьюб-канал «вДудь» российского журналиста Юрия Дудя.

Такое решение 27 апреля принял суд Железнодорожного района Витебска.

Юрий Дудь на момент публикации это не комментировал.

Власти Беларуси приняли такое решение спустя два месяца после того, как на канале «вДудь» вышло большое интервью Марии Колесниковой — одного из лидеров белорусского протеста.

Суд в Минске в марте 2022 года объявил «экстремистскими» три видеоролика о Беларуси, которые выходили на ютьюб-канале Дудя: «Nexta — главное медиа белорусского протеста» (ссылка), «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси» (ссылка), а также «Как жить, если лишают родины» (ссылка).

Мария Колесникова отсидела больше пяти лет. И теперь она предлагает вести переговоры с Лукашенко Многие в белорусской оппозиции против. Что они говорят друг другу?

