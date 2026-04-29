В Лондоне ранили двух членов еврейской общины. Мэр заявил, что в городе «не должно быть места антисемитизму»

Два человека ранены в результате нападения мужчины с ножом на севере Лондона в районе Голдерс-Грин. Об этом сообщают Sky News и BBC News.

Нападавший задержан. По данным еврейской организации по охране порядка «Шомрим», мужчина бежал по улице и пытался нанести удары ножом членам местной еврейской общины, проживающим в этом районе. Его задержали сотрудники охранной организации, затем прибыла полиция и применила в отношении подозреваемого электрошокер.

Оба пострадавших — евреи, живущие в Лондоне, сообщил мэр города Садик Хан. Он назвал нападение «отвратительным», добавив, что «в обществе ни в коем случае не должно быть места антисемитизму».

Один из местных жителей рассказал BBC, что один из пострадавших получил ранение возле магазина, второй — на улице рядом с синагогой.

Как отмечает Sky News, это не первое антисемитское нападение в районе Голдерс-Грин за последние месяцы — в частности, в марте там поджигали автомобили скорой помощи, принадлежащий еврейской общине. В этом районе проживает большая еврейская община.