В Берлине задержали гражданина Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу России. Он собирал данные о немецкой промышленности и объектах для диверсий

Полиция Берлина задержала гражданина Казахстана, которого подозревают в сотрудничестве с российским спецслужбами и шпионаже, сообщила Генеральная прокуратура Германии.

Полное имя задержанного не называется. В пресс-релизе ведомства его называют Сергей К. По данным Deutsche Welle, ему 47 лет. Его задержали 28 апреля. Сегодня суд должен его арестовать.

По версии прокуратуры, Сергей К. с мая 2025 года и до момента задержания собирал и передавал различную информацию своему куратору в одной из российских спецслужб. Что это за служба, не уточняется.

Среди прочего, Сергей К. собирал данные о военной помощи, которую Германия оказывает Украине, о немецкой оборонной и военной промышленности, включая разработку дронов и роботов.

Подозреваемый фотографировал и присылал куратору снимки общественных зданий в Берлине или военных колонн на автобанах, включая колонну одного из государств НАТО. Кроме того, он сообщал об объектах в Германии, по его мнению, подходящих для саботажа. По данным следствия, Сергей К. сообщил своему контактному лицу, что «готов на все».

В рамках расследования дела прошли обыски у подозреваемого и еще одного человека, которого власти Германии напрямую не подозревают в причастности к шпионажу.

После начала полномасштабной российско-украинской войны власти стран Европы, которые поддерживают Киев, регулярно сообщают о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы, подготовке или совершении диверсий.

еще о предполагаемых российских шпионах

Дипмиссия России в Вене — примерно 500 человек. Около трети из них — шпионы Они превратили посольство и постпредство в станции радиоэлектронной разведки, пишет Financial Times

