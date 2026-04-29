Роскомнадзор заблокировал сайт «Таких дел». Редакция пообещала, что издание продолжит писать о социальных проблемах в России

Роскомнадзор заблокировал сайт «Таких дел» — медиа о социальных проблемах в России, сообщила главный редактор издания Евгения Волункова.

Накануне блокировки ведомство прислало в редакцию «Таких дел» требование удалить весь сайт издания в связи с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений», рассказала Волункова.

При этом Роскомнадзор в своем письме не указал на конкретные публикации, которые, по мнению регулятора, могли бы нарушить российские законы. «Мы задали им вопрос, но ответа, разумеется, не получили. Отлично понимаем, что „пропаганда“ — просто предлог для блокировки. А также что судиться бесполезно — лучше направим эту энергию на работу», — заявила главный редактор.

Редакция «Таких дел» подчеркнула, что блокировка сайта не запрещает журналистам работать, а читателям читать и распространять материалы издания, а также отправлять пожертвования «Таким делам».

Только за последние два месяца издание опубликовало несколько важных репортажей о проблемах россиян. Например, «Такие дела» рассказывали о том,

как и почему происходил массовый забой скота в Новосибирской области;

к чему приведут нефтяные дожди из-за атак украинских беспилотников в Туапсе;

а также о мусорной станции, которую пытаются построить прямо рядом с домами жителей Подмосковья.

«Да, мы, разумеется, будем продолжать. И в 2022-м году и сейчас моя позиция, как главного редактора, остается прежней: работать внутри страны во что бы то ни стало столько, сколько это возможно», — написала Волункова.

Мы узнали о блокировке, пока готовились к своему дню рождения. В мае «Таким делам» исполняется 11 лет. Несмотря на такой «подарок» от РКН, мы продолжим свою работу и по-прежнему будем рассказывать о людях, которые помогают друг другу, говорить о социальных проблемах, которых в России становится все больше, и освещать работу благотворительных фондов и гражданских инициатив.

Работу журналистов «Таких дел» можно поддержать, оформив регулярное пожертвование с российской или зарубежной карты по ссылке (зеркало).

Массовый забой скота в Новосибирской области. Животных сжигали, когда они были живы «Такие дела» рассказали, как и почему это происходило

