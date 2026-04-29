Миллиардеры Роман Абрамович и Виктор Харитонин могут быть связаны с компанией A7 — российской платежной платформой, созданной в 2024 году для обхода Россией западных ограничений при международных расчетах и самой попавшей под . Об этом говорится в расследовании «Проекта». Источники издания называют A7 крупнейшим игроком на рынке трансграничных платежей.

Официально компанией владеют беглый молдавский бизнесмен и российский государственный банк ПСБ (бывший Промсвязьбанк). Кроме того, «поддержку» проекта осуществляет госкорпорация ВЭБ.РФ, возглавляемая Игорем Шуваловым.

«Проект» со ссылкой на утечки финансовых документов A7 и собственный источник пишет, что после создания в 2024 году офисы A7 находились в бизнес-центрах Абрамовича «Белые сады» и «Сколково Парк». Позже юрлица компании были перерегистрированы на фиктивный адрес в Геленджике, однако в офисах Абрамовича, по данным журналистов, все еще остаются две «дочки» A7. «Проект» также нашел в утечках документов финансовую помощь A7 со стороны миллиардера Виктора Харитонина — давнего знакомого Абрамовича, его бывшего бизнес-партнера и «ученика». Компании, входящие в фармацевтический холдинг Харитонина «Фармстандарт», выдавали A7 многомиллиардные займы, говорится в расследовании.

Источник «Проекта» на рынке трансграничных платежей называет Абрамовича «крышей и спонсором» A7. По его словам, бизнесмен выбрал Шора как главу компании за его умение «выстраивать схемы». Представитель Абрамовича это отрицает. «Роман Абрамович не имеет никакого отношения к компании А7, не является ее бенефициаром и не владеет какой-либо долей в ней. Предположения о том, что Роман Абрамович участвовал или содействовал каким-либо договоренностям с „Промсвязьбанком“ в связи с А7, не соответствуют действительности», — сказал собеседник издания.

Среди клиентов A7 — как минимум 25 российских компаний, которые находятся под санкциями Евросоюза и США. Пять из них («Айди Солюшн», «Рустакт», «Транспорт будущего», «Беспилотные системы», «Легион комплект») — производители и поставщики боевых дронов, которые российская армия использует на войне с Украиной. Из публикации «Проекта» следует, что компании перевели через A7 от сотен миллионов до миллиардов рублей.

Услугами A7 также пользуются российские компании из потребительского, финансового, туристического, нефтегазового рынка. Согласно расследованию, клиентами компании являются Wildberries, туроператор «Библио-Глобус», S7-Инжиниринг, сеть магазинов Sunlight и другие.

