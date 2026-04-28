Третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским удалили из онлайн-кинотеатров за «дискредитацию традиционных ценностей»

Третий сезон популярного сериала «Метод» удалили с российских стриминговых платформ «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. Об этом рассказал продюсер проекта Владимир Маслов.

По его словам, создатели «Метода» не знают, какие нарушения власти усмотрели в сериале. Они запросили разъяснения на этот счет. «Документы, поступившие в адрес платформ, не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», — написал Маслов в своем телегам-канале.

«Кинопоиск» сообщил, что Роскомнадзор потребовал удалить третий сезон «Метода» на основании заключения Минкульта. Ведомство нашло в сериале материалы, «дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание».

Минкульт заявил, что обратил внимание на сериал после обращения некоего гражданина.

«Метод» — криминальный триллер с Константином Хабенским в главной роли. Он играет роль следователя, который успешно расследует самые сложные убийства, не раскрывая секрет своего метода. Первый сезон сериала вышел в 2015 году, второй — в 2020-м, третий — осенью 2025 года.

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон о запрете фильмов, «дискредитирующих» традиционные ценности. Если в фильмах находят «дискредитирующие» сцены, онлайн-кинотеатры должны удалить их в течение суток, иначе им грозит штраф.

Как действует этот закон

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно

Как действует этот закон

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно