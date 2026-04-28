Власти Сербии официально отменили решение о предоставлении гражданства страны племяннику главы Чечни Якубу Закриеву. Об этом сообщает местное издание Nedeljnik.

Юридически власти объяснили свои действия тем, что наличие гражданства у Закриева представляет «угрозу общественной безопасности».

Решение об отмене, как и решение о выдаче гражданства, было подписано премьером страны Джуро Мацутом.

О том, что Закриеву предоставили гражданство Сербии, Nedeljnik написал 25 апреля, после чего новость широко разошлась по сербским и русскоязычным СМИ. Сам указ был подписан за несколько дней до этого.

Якуб Закриев — сын родной сестры Рамзана Кадырова. В разные годы он занимал пост мэра Грозного, а также руководил администрацией главы и правительства Чечни. В июле 2023 года Закриев стал генеральным директором национализированной компании «Данон Россия».