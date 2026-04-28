Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из и , сообщает Reuters.

Как отмечает эмиратское государственное агентство WAM, это решение «отражает долгосрочное стратегическое и экономическое видение ОАЭ».

Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохамед аль-Мазруи сообщил Reuters, что решение было принято после анализа энергетических стратегий страны. По его словам, Абу-Даби принял решение о выходе из организации без согласования с партнерами. «Это политическое решение, оно было принято после тщательного анализа текущей и будущей политики, связанной с уровнем добычи [нефти]», — добавил министр.

Как отмечает Reuters, уход ОАЭ может стать ударом по всему нефтяному картелю и его неформальному лидеру Саудовской Аравии. Потеря Абу-Даби может ослабить организацию, которая обычно стремилась демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия по ряду вопросов — от геополитики до квот на добычу.

Кроме того, пишет агентство, выход ОАЭ можно рассматривать как победу лидера США Дональда Трампа. Он неоднократно обвинял ОПЕК в том, что она «обирает весь остальной мир», завышая цены на нефть, и связывал с ценами поддержку Вашингтона в регионе.

ОАЭ занимают седьмое место в мире по доказанным запасам нефти.

ОПЕК — международная межправительственная организация, созданная странами — экспортерами нефти для контроля квот добычи. Члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35% от всемирной добычи и половина экспорта. Страны ОПЕК+ суммарно контролируют около половины мировой добычи нефти.

Страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, испытывают трудности с поставками нефти на экспорт через Ормузский пролив из-за войны США, Израиля и Ирана. В мирное время через этот маршрут между Ираном и Оманом проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

что происходит с нефтью из-за войны на Ближнем Востоке

Из-за войны США и Израиля с Ираном цены на нефть подскочили на 30% за неделю. Это не предел, предупреждают аналитики Bloomberg — о разрастании глобального энергетического хаоса

