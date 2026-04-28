Financial Times: глава дипмиссии США в Украине Джули Дэвис уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом

в делах США в Украине Джули Дэвис покинет Киев в ближайшие недели, рассказали источники Financial Times (FT).

По словам трех собеседников издания, Дэвис испытывает «разочарование» в своей работе на фоне разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу сокращения его поддержки Украины.

Дэвис уже уведомила Госдепартамент о своем решении. Она планирует уйти в отставку с дипломатической службы, завершив свою тридцатилетнюю карьеру, сообщили источники FT.

Джули Дэвис возглавляла дипломатическое представительство США в Украине с мая 2025 года. Ее предшественница на этом посту Бриджит Бринк также ушла в отставку из-за несогласия с политикой Трампа в отношении Украины. После увольнения она выразила сожаление о том, что в попытке заключить мир Трамп решил оказывать давление на жертву (Украину), а не на агрессора (Россию).

В 2019 году, во время своего первого срока, Трамп снял с должности посла США в Украине Мари Йованович, заподозрив ее в нелояльности. Йованович была ключевым свидетелем в расследовании демократов в Конгрессе, которое касалось телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Это расследование чуть не стоило Трампу президентского кресла.

Американские дипломаты, говорившие с Financial Times, обратили внимание на то, что за годы президентства Трампа ушли или были уволены и другие их коллеги, работа которых была связана с Украиной. Один из дипломатов заявил, что те сотрудники Госдепартамента, кто выступает в защиту Украины при Трампе, «становятся мишенью».