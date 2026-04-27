Суд в Петербурге объявил «экстремистской» организацией «Российскую ЛГБТ-сеть»

Санкт-Петербургский городской суд объявил «экстремистской» организацией и запретил ее деятельность в России, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С иском в суд обратился Минюст РФ. Дело рассмотрели в закрытом от прессы и общественности режиме.

В 2023 году Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны.

Как отмечает издание «7×7», это шестое подобное решение в отношении ЛГБТ-инициативы в России за последние несколько недель. Ранее «экстремистскими» объявили самарскую квир-организацию «Ирида», ЛГБТК-группу «Выход», Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+» и Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив.

В 2021 году Минюст признал «Российскую ЛГБТ-сеть» и ее сооснователя Игоря Кочеткова «иностранными агентами».

О «Российской ЛГБТ-сети»

«Российская ЛГБТ-сеть» много лет эвакуировала геев из Чечни. Теперь и ее объявили «иностранным агентом» Вот главное, что нужно знать об этом общественном движении