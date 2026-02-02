Минюст потребовал признать «экстремистской» организацией «Российскую ЛГБТ-сеть»

Министерство юстиции РФ обратилось в городской суд Санкт-Петербурга с иском о признании «экстремистской» организацией и запрете ее деятельности на территории страны.

Судебное заседание назначено на 24 февраля. Об этом сообщила сама организация. Министерство пока официально не публиковало информацию об иске.

Обновлено. Пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Минюст также подал иск о признании «экстремистской» Санкт-Петербургской ЛГБТ-инициативной группы «Выход». Оба заседания пройдут в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно», добавили в суде.

Председатель совета организации Наталья Соловьева заявила, что «ЛГБТ-сеть» будет участвовать в заседании суда и оспаривать доводы Минюста.

«Это не первая попытка давления на нашу организацию за 20 лет нашего существования и с каждым разом давление оказывается все сильнее и сильнее. Сейчас мы видим крайнюю точку давления — попытку объявить нашу деятельность по поддержке и защите прав ЛГБТК+ сообщества в России вне закона. Мы, как организация, ведущая работу практически в каждой точке России, не согласны с этим и будем защищать нашу позицию в суде», — говорится в заявлении «ЛГБТ-сети».

В пресс-релизе также отмечается, что организация «занимается оценкой рисков и предпринимает дополнительные меры безопасности».

Осенью 2023-го Верховный суд РФ объявил «экстремистской организацией» несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны. До этого в 2013 году в России был принят закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. В 2022-м «пропаганду ЛГБТ» запретили среди людей любого возраста.

