SIPRI: мировые военные расходы в 2025 году продолжили расти. Россия увеличила траты на войну почти на 6%

Мировые военные расходы в 2025 году увеличились на 2,9% и составили более 2,8 триллиона долларов, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира ( ). Траты на оборону увеличиваются 11-й год подряд. По сравнению с 2024 годом рост мировых военных расходов снизился (в позапрошлом году он составил 9,7%), в основном это связано с сокращением трат США.

Доля военных расходов в глобальном ВВП достигла 2,5% — это самый высокий показатель с 2009 года. Согласно докладу, 80% мировых военных расходов (2,3 триллиона долларов) приходятся на 15 стран. 58% от общемирового показателя (1,6 триллиона) приходится на пять стран — США, Китай, Россию, Германию и Индию.

Первое место по военным расходам снова заняли США (954 миллиарда долларов), однако по сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 7,5%. По данным SIPRI, снижение произошло в том числе из-за того, что в течение 2025 года не было утверждено никакой новой финансовой военной помощи Украине. При этом аналитики института считают, что падение военных расходов США будет кратковременным.

Военные расходы России в 2025 году выросли на 5,9% до 190 миллиардов долларов (по этому показателю РФ осталась на третьем месте — после США и Китая). С начала полномасштабной войны в Украине это самый медленный темп роста. В 2024 году, согласно данным SIPRI, военные расходы России составили 149 миллиардов долларов (рост на 38% по сравнению с 2023 годом) SIPRI отмечает, что военная нагрузка на российскую экономику по-прежнему остается высокой — 7,5% ВВП и 20% от всех государственных расходов. Украина по итогам 2025 года заняла седьмое место по военным расходам — этот показатель по сравнению с 2024 годом вырос на 20% — до 84,1 миллиарда долларов (40% ВВП страны).

SIPRI отмечает, что основным фактором мирового увеличения военных расходов в 2025 году стал рост этого показателя в Европе. Так, 29 европейских членов НАТО потратили в общей сложности 559 миллиардов долларов на оборону в прошлом году , а у 22 из них военные расходы составили не менее 2% ВВП. Лидером по военным расходам стала Германия (в общемировом рейтинге она заняла четвертое место). Расходы Берлина на оборону в 2025 году выросли на 24% — до 114 миллиарда долларов. Впервые с 1990 года этот показатель у Германии превысил отметку в 2% ВВП и составил 2,3%. Военные расходы Испании увеличились до 40,2 миллиарда долларов (рост — на 50% по сравнению с 2024 годом).

«В 2025 году военные расходы европейских членов НАТО росли быстрее, чем когда-либо с 1953 года, что отражает продолжающееся стремление Европы к самообеспечению наряду с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов по распределению нагрузки внутри альянса», — заявил один из авторов доклада, исследователь Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Джейд Гиберто Рикар.

Читайте также

Читайте также

Трамп постоянно повторяет: Европа должна сама обеспечивать свою безопасность — без опоры на США. Но европейские страны не справятся без американского оружия Обретение оборонной независимости займет годы, а то и десятилетия, пишет The Economist