НАТО рассматривает возможность прекращения практики проведения ежегодных саммитов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что страны альянса хотели бы избежать «потенциально напряженных» встреч с участием президента США Дональда Трампа. «Лучше иметь меньше саммитов, чем плохие саммиты», — сказал один из источниокв Reuters. — «У нас и так много работы, мы знаем, что нам нужно делать».

Один из рассматриваемых вариантов — проведение саммитов раз в два года. Другая опция — отмена саммита в 2028 году, когда у Трампа будет последний год президентства.

Окончательное решение, отмечает Reuters, будет за генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Саммиты НАТО проводятся в ежегодном формате с 2021 года — до этого их организовывали каждые два года. Ближайшая встреча запланирована на начало июля в Турции.

Дональд Трамп регулярно высказывал недовольство союзниками по НАТО и угрожал вывести США из альянса, если другие страны не увеличат свои расходы на оборону. В последнее время его отношения с союзниками еще сильнее обострились из-за их отказа поддержать войну с Ираном.