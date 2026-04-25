Бессент снова заявил, что США не продлят ослабление санкций в отношении российской нефти. В прошлый раз это произошло через два дня после его обещания

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Associated Press, что США не планируют снова продлевать разрешение на покупку российской нефти, загруженной на суда и находящейся в море.

По словам главы Минфина, продление аналогичного разрешения полностью исключено и для иранской нефти.

Бессент пояснил, что на прошлой неделе во время встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда к нему обратились представители «более десяти самых уязвимых и бедных стран» с вопросом, могут ли США помочь. «Это [предыдущеее продление ослабления санкций] было сделано ради этих уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что будет еще одно продление. Полагаю, что российская нефть, находившаяся в море, уже в основном выкуплена», — сказал министр финансов США.

После начала войны на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, одного из главных маршрутов экспорта нефти морем, цены на рынках резко взлетели, и в середине марта США ослабили санкции, разрешив в течение 30 дней закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта и находящуюся в море. Таким же образом санкции были временно сняты с иранской нефти. В конце марта Бессент заверял, что Москва получит не более двух миллиардов долларов дополнительного дохода от ослабления санкций.

15 апреля, после истечения 30-дневного срока (временная лицензия Минфина действовала до 11 апреля), Бессент говорил журналистам в Белом доме, что США не планируют продлевать ослабление санкций для российской и иранской нефти. Министр энергетики США Крис Райт добавил, что «это было широкое послабление». Не думаю, что вы увидите его продление», — сказал он. 18 апреля Минфин США выпустил новую лицензию на покупку российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля, продлив таким образом ослабление санкций.

Иран снова закрыл Ормузский пролив. США тоже продолжают блокаду. К чему это приведет? Разбор «Медузы»

