Бессент снова заявил, что США не продлят ослабление санкций в отношении российской нефти. В прошлый раз это произошло через два дня после его обещания
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Associated Press, что США не планируют снова продлевать разрешение на покупку российской нефти, загруженной на суда и находящейся в море.
По словам главы Минфина, продление аналогичного разрешения полностью исключено и для иранской нефти.
Бессент пояснил, что на прошлой неделе во время встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда к нему обратились представители «более десяти самых уязвимых и бедных стран» с вопросом, могут ли США помочь. «Это [предыдущеее продление ослабления санкций] было сделано ради этих уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что будет еще одно продление. Полагаю, что российская нефть, находившаяся в море, уже в основном выкуплена», — сказал министр финансов США.
После начала войны на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива, одного из главных маршрутов экспорта нефти морем, цены на рынках резко взлетели, и в середине марта США ослабили санкции, разрешив в течение 30 дней закупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 12 марта и находящуюся в море. Таким же образом санкции были временно сняты с иранской нефти. В конце марта Бессент заверял, что Москва получит не более двух миллиардов долларов дополнительного дохода от ослабления санкций.
15 апреля, после истечения 30-дневного срока (временная лицензия Минфина действовала до 11 апреля), Бессент говорил журналистам в Белом доме, что США не планируют продлевать ослабление санкций для российской и иранской нефти. Министр энергетики США Крис Райт добавил, что «это было широкое послабление». Не думаю, что вы увидите его продление», — сказал он. 18 апреля Минфин США выпустил новую лицензию на покупку российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля, продлив таким образом ослабление санкций.