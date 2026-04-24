Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него трех человек, два проекта и два юридических лица.

«Иноагентами» объявлены режиссеры Юрий Мамин и Юрий Тепляков, активистка Наталья Касимова (Гоголева), проект «Антиимперский блок народов» и литературное медиа «Слова вне себя».

В реестр также добавлены ООО «Яшма» и «Торговые инвестиции», учрежденные бывшим главой Плёса Алексеем Шевцовым, которого объявили «иноагентом» в октябре 2025 года.

По версии Минюста, включенные в реестр люди и проекты распространяли материалы других «иноагентов», а также «недостоверную информацию» о решениях российских властей.

Мамин и Тепляков, как утверждает ведомство, также выступали против российского вторжения в Украину.