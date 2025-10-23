Суд национализировал имущество бывшего главы Плёса на миллиард рублей. Он придумал избинг и попал в реестр «иноагентов»

Приволжский районный суд Ивановской области обратил в доход государства имущество бывшего главы Плёса Алексея Шевцова на сумму более одного миллиарда рублей.

Иск об изъятии имущества Шевцова подал в конце сентября прокурор Ивановской области Андрей Жугин. В прокуратуре утверждали, что в 2005-2015 годах Шевцов, занимая должности депутата и главы Плёса, «оказывал покровительство подконтрольным коммерческим организациям рынка недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания». Для сопровождения бизнеса, заявили в ведомстве, была создана сеть юридических лиц, которую возглавили родственники и доверенные лица Шевцова.

В итоге они оформили права на почти 150 объектов недвижимости в Плёсе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности, считает прокуратура.

На прениях в суде прокурор заявил, что Шевцов завладел более двумя третями городской недвижимости, которые использовал под отели и развитие собственной идеи — избинга (туристический отдых в деревянных избах в Плёсе).

Среди прочего ведомство изъяло у Шевцова земельный участок площадью более 20 гектаров на берегу Волги, который его компания арендовала за 500 рублей в год.

«Это редкий случай: владелец десятка-другого миллионов долларов решает вложить все в избушки и развитие местного общепита. Феноменальный итог: вместо премии и почетной грамоты в предпенсионном возрасте получить хамскую речь прокурора», — заявил Шевцов в суде (цитата по телеграм-каналу «Осторожно, новости»).

Алексей Шевцов был главой Плёса в 2010–2011 годах, с 2005 по 2015 год занимал должность депутата Совета Плёсского городского поселения. В начале октября Минюст РФ объявил Шевцова «иностранным агентом».