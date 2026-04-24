«Невежливо, грубо, по-хамски, но бог с ним». Александру Сокурову не вручили спецприз Московского кинофестиваля, обещанный Никитой Михалковым

На церемонии закрытия 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) не стали вручать специальный приз «За вклад в мировой кинематограф», который, как ожидалось, должен был получить режиссер Александр Сокуров. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ранее 14 апреля режиссер Любовь Аркус рассказала, что Сокурову пришло письмо от президента ММКФ Никиты Михалкова. В своем телеграм-канале она опубликовала фото письма за подписью Михалкова. В нем говорилось, что Сокуров приглашен на церемонию закрытия фестиваля, где ему вручат приз «За вклад в мировой кинематограф».

Как пишет «Коммерсант», в церемонии закрытия ММКФ ни Сокуров, ни Михалков участия не принимали. Президент фестиваля также не присутствовал и на церемонии открытия 16 апреля. При этом на ММКФ прошел спецпоказ пятичасового документального фильма Сокурова «Записная книжка режиссера», посвященного истории России с 1961 по 1995 год. Премьера картины состоялась в прошлом году на фестивале в Венеции, в России она ранее не показывалась. В Москве Сокуров лично представил фильм.

В беседе с изданием «Подъем» Сокуров рассказал, что вручение ему награды «было отменено», но причину этому никто не назвал.

«Ну, что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает. Ну, решили так, потом решили по-другому. Кто я такой, чтобы передо мной объясняться? Да ерунда это все. Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино, а то, что так происходит, — ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы», — сказал режиссер.

Он также отметил, что Михалков с ним после приглашения на церемонию закрытия ММКФ не связывался.

Любовь Аркус в своем посте также утверждала, что киноцентры Петербурга, в том числе «Аврора» и «Родина», отказались показать большую ретроспективу фильмов Сокурова к его юбилею. По ее данным, режиссер находится «в каком-то черном списке».

В октябре 2023 года министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Александра Сокурова. Картина рассказывает о том, как Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду.

Александр Сокуров — член Совета при президенте РФ по правам человека. В декабре 2025 года режиссер выступил на заседании Совета, в котором участвовал Владимир Путин. Он рассказал, что в российских вузах становится меньше бюджетных мест из-за того, что их занимают дети участников войны с Украиной, назвал унижением то, что людей объявляют «иноагентами», а также заявил о цензуре в кино и литературе.

А вот что ответил Путин

Александр Сокуров: «иноагент» — это ужасающее определение. Владимир Путин: что же здесь такого страшного? Режиссер выступил на заседании Совета по правам человека. Вот что он сказал — и что ему ответил президент

