Кинотеатры Петербурга отказались показывать фильмы Александра Сокурова. А Никита Михалков решил наградить его за вклад в кино

Кинотеатры Петербурга, в том числе «Аврора» и «Родина», отказались показать большую ретроспективу фильмов Александра Сокурова к его юбилею, сообщила режиссер Любовь Аркус 14 апреля.

«За последние четыре года у Сокурова не выпустили ни один фильм, не дали прокатных удостоверений. Он в каком-то черном списке, в котором . Как мы выяснили окольными путями, список этот составлен не Минкультом и не Путин его инициатор», — написала Аркус в телеграм-канале.

По ее словам, одновременно с отказом кинотеатров Петербурга стало известно, что Никита Михалков пригласил Сокурова на 48-й Московский международный кинофестиваль, где режиссера собираются наградить призом «За вклад в мировой кинематограф».

«Чуден мир твой, Господи», — заявила Аркус.

В России в 2023 году запретили к прокату фильм Александра Сокурова «Сказка» — о том, как Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в аду. После такого решения властей Сокуров заявил, что его «профессиональная карьера завершилась», поскольку он не может продолжать работать — снимать фильмы и преподавать. «Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я — русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — говорил Сокуров.

Александру Сокурову 14 июня исполняется 75 лет.

Александр Сокуров: «иноагент» — это ужасающее определение. Владимир Путин: что же здесь такого страшного? Режиссер выступил на заседании Совета по правам человека. Вот что он сказал — и что ему ответил президент

