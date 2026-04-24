«Не дай бог вы попадете на войну, мне придется вас убить». К конференции кубанского университета, где вербовали студентов, подключился «украинский военный»

На видеоконференции Кубанского государственного аграрного университета, где студентов агитировали подписывать контракты с Минобороны РФ для участия в войне, выступил человек, представившийся украинским военным.

Видео с записью видеозвонка распространили украинские издания. До них этот ролик опубликовал пранкер Евгений Вольнов из Украины. Однако он напрямую не взял на себя ответственность за произошедшее. В самом ролике есть надпись: «Украинские спецслужбы вломились на закрытую конференцию Кубанского ГАУ». Вольнов также утверждает, что «украинские спецслужбы сорвали закрытое агитационное мероприятие».

По записи неясно, где именно происходит мероприятие. На кадрах виден лекционный зал, полностью заполненный студентами. Похожая аудитория действительно есть в Кубанском ГАУ. Когда состоялось собрание, попавшее на видео, из ролика непонятно.

Судя по ролику, в ходе вербовочного мероприятия организаторы подключили по видеосвязи человека в камуфляже, балаклаве и темных очках, которого считали российским военным. Однако мужчина заявил, что он украинский военный.

«Я на самом деле военный, только не русский, а украинский. И хочу вам сказать: не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить — каждого, кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же, как и ректора, так же, как и [тех], кто представлял только что это все вам, военного, который только что рассказывал про это», — сказал он студентам.

Военный также заявил участникам мероприятия, что российская армия не может сдвинуть линию фронта уже четыре года и несет потери, а командиры вымогают у российских военный деньги. «Кладбище размером с две страны. И каждого, кто придет на украинскую землю, мы убьем», — сказал он, прежде чем его отключили от видеоконференции.

17 апреля украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал запись с закрытого совещания в Министерстве промышленности и торговли России, которое проходило в формате видеоконференции. На видео попал момент, как участники встречи обсуждают производство беспилотников. Одна из чиновниц заявила, что 90% электрики в российских дронах сделаны из иностранного сырья.

Сообщения о том, что в российских вузах агитируют студентов заключать контракты с Минобороны и ехать на войну в Украину, стали появляться с конца 2025 года. Учащимся обещают службу сроком на один год в беспилотных войсках «на особых условиях», хотя правозащитники предупреждают, что вербовщики не могут этого гарантировать.

Российские власти поставили перед вузами план по набору контрактников на войну — 2% от числа студентов, сообщало 1 апреля издание Faridaily. По информации «Важных историй», Минобороны РФ до конца 2026 года планирует набрать 78,8 тысячи человек в войска беспилотных систем.

«Служба на один год — это обман. Все контракты — бессрочные» Студентов по всей России заманивают в беспилотные войска — всего на год и за большие деньги. Вот как проходит эта агитация и почему нельзя ей верить

