Пранкер Евгений Вольнов из Украины попал на закрытое совещание в министерстве промышленности и торговли России, которое проходило в формате видеоконференции. Видео об этом Вольнов опубликовал 17 апреля, внимание на ролик обратило издание Astra, которое идентифицировало некоторых участников встречи.

На смонтированной записи продолжительностью чуть более минуты видно, что на совещании обсуждают производство беспилотников (это следует из презентации, которую видят участники видеозвонка).

Одна из участниц встречи рассказывает за кадром, что ее компания столкнулась с «проблемой по сырью», которое необходимо для аккумуляторов. Она интересуется, какой процент сырья иностранного производства должен быть в изделиях.

По ее словам, в России нельзя купить сырье, которое есть в других странах. «Если мы берем даже какие-то медные провода, которые — как всем известно, я думаю, коллеги не дадут соврать — изготавливаются исключительно в Китае. То есть, если брать просто электрику, то 90% — это всегда у нас идет иностранное сырье. В России просто не производится», — говорит участница записи.

Во второй части ролика пранкер Евгений Вольнов обращается с вопросом: «Коллеги, меня слышно?» После чего грубо оскорбляет матерей участников встречи. Когда один из чиновников с лысой головой просит отключить Вольнова от видеозвонка, пранкер добавляет: «Ебальнички ваши все сняты, так что, господа, ходите, оглядывайтесь. Да-да, ты, лысый, в первую очередь».

По данным Вольнова и издания Astra, в совещании участвовал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алексей Сердюк (именно его пранкер назвал лысым). Кроме того, на встрече присутствовали:

сотрудник того же управления Минпромторга по дронам Александр Плотников,

Даниил Абулов, который занимается сопровождением производителей дронов при взаимодействии с Минобороны и общественными организациями,

сотрудник Минпромторга Александр Лысенко,

Андрей Титов, связанный с предприятиями военно-промышленного комплекса,

Андрей Сухарев, тоже связанный с ВПК,

Айсен Нестеров, директор по защите активов» АНО «Центр беспилотных систем и технологий».

В министерстве промышленности и торговли РФ не комментировали утечку.

Россия активно применяет иностранные компоненты при производстве своего оружия. Так, по данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в многоцелевом беспилотнике «Орлан-10» применяли двигатель из Японии, систему управления на базе микроконтроллера из Швейцарии и карданный подвес для камеры с оборудованием из США. Производитель этих дронов закупает иностранные комплектующие через фирмы-посредники в США, Китае и России, выяснили участники расследования 2022 года.

При производстве ударных дронов «Шахед» в Татарстане используют 126 компонентов, произведенных в других странах, прежде всего, в США, и только четыре — выпущенные в России, выяснила The Washington Post в 2023 году.

