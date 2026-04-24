На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска «Союзов»

Во французской Гвиане на космодроме Куру в рамках работ по демонтажу взорвали стартовую площадку, которая раньше использовалась для запуска российских «Союзов». Кадры опубликовал телеграм-канал «Закрытый космос».

«Союзы» запускались с космодрома Куру с 2011 года, всего было осуществлено 27 пусков. Российские ракеты выводили на орбиту европейские и американские спутники.

Пуски прекратились после вторжения войск РФ в Украину. После этого площадка для запуска «Союзов» была законсервирована.

Территория, использовавшаяся для запусков «Союзов», теперь будет передана французской частной компании MaiaSpace. Она рассчитывает запустить свою первую ракету в 2027 году.

Взорванную стартовую площадку начали строить в 2007 году. Она стала одним из наиболее успешных и крупных проектов сотрудничества Роскосмоса и Европейского космического агентства.

Ракеты, запущенные с космодрома Куру, могут нести намного большую полезную нагрузку, чем, например, ракеты, запущенные с Байконура. Это происходит из-за близости Куру к экватору — поверхность Земли вращается там быстрее, чем на полюсах, что дает при запуске прибавку к скорости.

Читайте также

Читайте также

