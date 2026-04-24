«Коммерсант»: Сирия планирует превратить российскую авиабазу Хмеймим в тренировочную базу для своих военных

Администрация временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа планирует превратить российскую авиабазу Хмеймим в тренировочный и гуманитарный пункт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сирийский источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, объект «перейдет под совместное управление» России и Сирии, но будет выполнять «только невоенные цели». Власти Сирии хотели бы использовать возможности базы для тренировки своих сил, состоящих в основном из членов радикальных формирований, и которые, как отметил источник, испытывают недостаток общевойсковой выучки.

«Коммерсант» со ссылкой на ливанскую газету «Аль-Модон» пишет, что Дамаск хотел бы привлечь к тренировочным программам российских инструкторов.

В настоящее время Россия контролирует в Сирии авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Свержение режима Башара Асада, который был союзников Москвы, и его бегство в Россию поставили под вопрос сотрудничество Кремля с новыми сирийскими властями. В октября 2025 года Ахмед аш-Шараа приехал на встречу с российским президентом в Москву и заявил, что новые власти Сирии будут уважать все подписанные ранее с Россией соглашения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» говорил, что нынешние власти Сирии видят в российском присутствии «стабилизатор — роль, которая уравновешивает влияние других игроков». «Что касается наших военных объектов. Сейчас их обсуждаем. Сирийцы, повторю еще раз, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие сохранилось. Это уже не сугубо военные функции, как это было до декабря 2025 года, но вполне пригодные объекты для того, чтобы перепрофилировать в гуманитарные хабы», — отмечал Лавров.

