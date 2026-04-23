«Застрелите меня уже просто». Z-блогер Роман Алехин, объявленный «иноагентом», пожаловался, что Минюст не принимает его отчеты
Провластный блогер Роман Алехин, объявленный «иностранным агентом», заявил, что российский Минюст не принимает его «иноагентские» отчеты.
«Они просто их не получают на почте. Очень интересно. Как я и говорил: готовят мне штрафы и уголовку за якобы не сданные отчеты. Это настолько гнило, грязно и криво, что у меня уже нет просто слов», — написал Алехин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что писать в администрацию президента «бессмысленно», потому что оттуда все пересылается в Минюст, а ведомство отвечает отпиской «без какого-то полезного содержания и реального ответа на вопросы».
По сути, это выдавливание из страны не либерала, не врага страны, не того, кто выступил против решения президента о начале СВО, а того, кто поддерживает свою страну и словом, и делом, и деньгами. Это выдавливание волонтера и участника СВО. Вот только мне некуда ехать — я сам сжег все мосты, встав на путь патриота и заключив контракт на участие в СВО. Россия — моя родина, здесь я родился и здесь я умру. Застрелите меня уже просто или наркоту, что ли, подкиньте и посадите и убейте за решеткой. Что уж тянуть и так издеваться над законами РФ…
Роман Алехин — уроженец Курской области, в 2024 году он был советником курского губернатора (тогда на этом посту находился Алексей Смирнов, позже осужденный по делу о взятках). К тому моменту Алехин позиционировал себя как военного волонтера и «социального технолога», он активно вел телеграм-канал, в котором в том числе освещал вторжение ВСУ в Курскую область. В сентябре 2025 года Минюст России объявил Алехина «иноагентом», теперь он должен регулярно сдавать в ведомство отчеты о своих финансах.