В Германии задержали граждан Украины и Латвии по подозрению в подготовке диверсии. Их машину случайно остановили для проверки

Полиция в Баварии задержала 43-летнего гражданина Украины и 45-летнего гражданина Латвии по подозрению в шпионаже в целях диверсии, говорится в совместном сообщении Баварского земельного управления уголовной полиции и генеральной прокуратуры Мюнхена.

Имена задержанных ведомства не сообщают. Их задержали случайно — во время проверок на дорогах. Сейчас задержанные ждут ареста в одном из следственных изоляторов Баварии.

Автомобиль граждан Украины и Латвии с латвийскими номерами остановили вечером 12 апреля в районе города Нойендеттельсау. Во время проверки полицейские обнаружили в машине поддельные удостоверения личности, камеры, дрон, GPS-трекеры, радиостанции, несколько мобильных телефонов и SIM-карты.

Власти Германии подозревают, что задержанные действовали «по поручению зарубежных объединения или организации», говорится в пресс-релизе.