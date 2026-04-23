Украинские дроны вторую ночь подряд атакуют Самарскую область. Есть пострадавшие и минимум один погибший

В Новокуйбышевске Самарской области в результате атаки украинских беспилотников на промышленные предприятие один человек погиб, также есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Какой объект подвергся атаке, он не уточнил.

Кроме того, по словам губернатора, обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован, добавил Федорищев.

Губернатор объявил, что 23 апреля в Самаре и Новокуйбышевске занятия первой смены в школах перенесены на вторую смену.

Украинские каналы утверждают, что атаковано предприятие «Новокуйбышевской нефтехимической компании» (оно входит в структуру «Роснефти»). По данным телеграм-канала Exilenova+, вероятно, повреждена установка по производству метил-трет-амилового эфира. В телеграм-канале поясняется, что это «фактически установка для производства присадки из нефтепродуктов и метанола, которая повышает эффективность топлива и уменьшает выбросы». Атаку на Новокуйбышевский нефтехимический комбинат (и последовавший пожар) также подтверждает телеграм-канал Astra.

Кроме того, беспилотники атаковали Нижегородскую область, в результате этого начался пожар на нефтеперекачивающей станции «Горький» в деревне Мешиха в Кстовском районе, утверждают телеграм-каналы. Exilenova+ заявляет, что горит минимум один резервуар. О пострадавших неизвестно. Губернатор Глеб Никитин об атаке на регион не сообщал.

Накануне в Сызрани после атаки украинских дронов обрушилась часть подъезда жилого многоэтажного дома. Под завалами нашли тела двух человек — женщины и девочки, телеграм-каналы писали, что это бабушка и внучка. Еще 12 человек пострадали в результате атаки. Поврежденный дом находится примерно в трех километрах от Сызранского НПЗ, обращали внимание телеграм-каналы.

