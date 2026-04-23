«Соловьев Live» попал в «белый список»
Источник: «Коммерсант»
Министерство цифрового развития РФ расширило «белый список» — перечень сайтов, доступных при отключении мобильного интернета.
Как сообщает «Коммерсант», в него включили «Соловьев Live» — телеканал российского пропагандиста Владимира Соловьева, запущенный в апреле 2022 года.
Кроме того, в перечень, в частности, вошли ГЛОНАСС, онлайн-кинотеатр Premier и интернет-энциклопедия «Рувики».
В «белый список» вошли:
- платформа «ЛизаАлерт», «Добро.РФ», Общероссийский народный фронт и общество «Знание»;
- гипермаркеты «Лента» и «Окей», сервис «Достависта» и «Додо пицца»;
- каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
- клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
- операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;
- Газпромбанк;
- Континентальная хоккейная лига;
- телеканалы 360⁰, «Дума ТВ» и Соловьев Live;
- онлайн-СМИ Sport24;
- «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»;
- «1С», «Труконф», «Цифровые решения регионов», платформа HRlink;
- интернет-энциклопедия «Рувики»;
- онлайн-кинотеатр Premier;
- АО «ГЛОНАСС»;
- Федеральное казначейство;
- Роскачество;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов.
«Белый список» начали формировать в России осенью 2025 года на фоне участившихся отключений мобильного интернета. В перечень доступных ресурсов включили банки, государственные сервисы, приложения для навигации и такси, СМИ, маркетплейсы, соцсети и развлекательные сервисы.