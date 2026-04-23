«Соловьев Live» попал в «белый список»

Министерство цифрового развития РФ расширило «белый список» — перечень сайтов, доступных при отключении мобильного интернета.

Как сообщает «Коммерсант», в него включили «Соловьев Live» — телеканал российского пропагандиста Владимира Соловьева, запущенный в апреле 2022 года.

Кроме того, в перечень, в частности, вошли ГЛОНАСС, онлайн-кинотеатр Premier и интернет-энциклопедия «Рувики».

В «белый список» вошли: платформа «ЛизаАлерт», «Добро.РФ», Общероссийский народный фронт и общество «Знание»;

гипермаркеты «Лента» и «Окей», сервис «Достависта» и «Додо пицца»;

каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;

клиники «Медси» и «Мать и дитя»;

операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;

Газпромбанк;

Континентальная хоккейная лига;

телеканалы 360⁰, «Дума ТВ» и Соловьев Live;

онлайн-СМИ Sport24;

«Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»;

«1С», «Труконф», «Цифровые решения регионов», платформа HRlink;

интернет-энциклопедия «Рувики»;

онлайн-кинотеатр Premier;

АО «ГЛОНАСС»;

Федеральное казначейство;

Роскачество;

Государственная информационная система электронных перевозочных документов.

«Белый список» начали формировать в России осенью 2025 года на фоне участившихся отключений мобильного интернета. В перечень доступных ресурсов включили банки, государственные сервисы, приложения для навигации и такси, СМИ, маркетплейсы, соцсети и развлекательные сервисы.

Весь прошлый год власти душили Рунет — от ограничений вотсапа и телеграма до «белых списков». Станет ли все еще хуже в 2026-м? Мы попросили поделиться прогнозами экспертов и журналистов, которым доверяем

