«Шить в России стало очень дорого». Бренд Gate 31, который принципиально производил одежду внутри страны, оказался на грани закрытия

Петербургский бренд одежды Gate 31 в первом квартале 2026 года получил убыток в 31 миллион рублей, написал его основатель Денис Шевченко в соцсетях.

Ценности Гейта — это открытость и человечность, и мы не раз это доказывали, ставя команду превыше прибыли, сохраняя сотрудников до последнего. Мы не увольняли штат, я не закрывал магазины. В этот раз нас это и погубило: вместо сокращений и закрытий мы работали в прежнем режиме, «сжигая» накопленный капитал. Это было мое осознанное решение, так как я надеялся, что все выровняется.

Шевченко уточнил, что в команде Gate 31 сейчас 287 человек. По словам основателя, бренд «принципиально» ничего не шил в Китае, а создавал рабочие места и развивал промышленность внутри страны, но «в данный момент шить в России стало очень дорого».

Бренд попросил покупателей о поддержке и предложил им промокод на скидку в 31%, которая «останется навсегда». «Мы сами понимаем, как-то глупо в апреле 26 года писать о проблемах в фэшн бизнесе. Но были уверены, что если это коснется Гейта, то об одежде в быту уже речи не будет. Я всегда так шутил. И вот это случилось. Дошутился, получается», — написал Шевченко в соцсетях бренда.

Основатель Gate 31 отметил, что «по рынку уже идут глобальные сокращения сотрудников», но сам он нацелен на то, чтобы сохранить команду и магазины. Позже он опубликовал в соцсетях бренда еще один пост, в котором написал: «Мы не складываем руки и не планируем закрываться. Я вернулся в управление бизнесом, и мне нужны время и ресурс, чтобы успеть перестроиться».

Бренд Gate 31 был основан Денисом Шевченко в 2015 году — с идеей о том, что «мода должна быть простой и продуманной». Сейчас у бренда 16 магазинов в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, а также собственный бренд одежды с производством в центре Петербурга и в Пскове.

Ситуация, в которой оказался Gate 31, по словам экспертов, типична для российского фешн-ритейла. В 2025 году, как отмечает «Коммерсант», часть розничных магазинов закрыли и крупные игроки на рынке — например, российский производитель одежды Gloria Jeans и Oʼstin.

«Погибнут слабейшие». В России — и по всему миру — закрывают торговые центры Почему саму идею ТЦ возненавидел даже ее создатель? И точно ли им конец?

