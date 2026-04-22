Жительница Краснодара Мария Смелая сбежала от домашнего насилия, но муж похитил ее с сыном из шелтера. Теперь она согласилась оставить ребенка с отцом, потому что «силы неравны»

Прикубанский районный суд Краснодара утвердил мировое соглашение между местной жительницей Марией Смелой и ее бывшим мужем Чингисханом Шабазовым, который в 2024 году похитил жену и сына из шелтера правозащитников.

Суд вынес решение еще 13 апреля. Правозащитная организация «Кавказ без матери», которая помогала Смелой, сообщила об этом вечером 21 апреля.

Весной 2024 года Мария Смелая вместе с полуторагодовалым сыном Исой сбежала от мужа и обратилась к правозащитникам за помощью. Она пожаловалась на домашнее насилие и угрозы со стороны мужа, уроженца Чечни Чингисхана Шабазова.

Смелую разместили в шелтере в Подмосковье. В начале мая того же года Шабазов похитил женщину и ребенка. В конце мая стало известно, что Смелая вновь обратилась к правозащитникам, заявив, что муж насильно забрал у нее сына.

Смелая решила судиться с Шабазовым. Следующие два года бывший муж не позволял ей видеться с ребенком. В итоге суд решил, что сын останется жить с отцом, а Смелая сможет навещать его по расписанию.

По словам Смелой, она была вынуждена пойти на такое соглашение, поскольку «силы неравны», а суды «это очень тяжело и дорого». Жительница Краснодара подчеркнула, что не отказывается от сына и сделала в этой ситуации все, что могла.

«Я пришла к мировому соглашению, потому что ребенок меня не узнает. Он спрашивает, как меня зовут», — рассказала Смелая. По ее словам, за время разбирательств в суде сын сильно вырос и очень привязался к отцу. «Чтобы не наносить ему травму и не разлучать с отцом, я пошла на это», — добавила она.