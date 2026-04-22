Задержан заместитель гендиректора парка «Патриот» Виталий Мелимук. Его обвиняют в получении взятки в 18 миллионов рублей

Заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука обвинили в получении взятки в 18 миллионов рублей. Суд санкционировал его арест, сообщила пресс-служба СК РФ.

В парке Минобороны «Патриот» Мелимук занимает пост заместителя гендиректора по эксплуатации и материально-техническому обеспечению.

В декабре 2025 года, пишет «Коммерсант», был заключен контракт с ООО «Гермес» на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Кронштадте. Общая сумма контракта составляла более 1,4 миллиарда рублей.

В апреле 2026 года, по версии следствия, Мелимук получил взятку в 18 миллионов рублей от гендиректора «Гермеса» за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним.

В августе 2024 года задержали Вячеслава Ахмедова, занимавшего в тот момент пост гендиректора парка «Патриот». Его обвинили в хищении более 25 миллионов рублей при строительных работах в парке. Обвиняемыми по делу вместе с Ахмедовым проходили бывший замминистра обороны России Павел Попов и бывший замначальника Главного управления инновационного развития ведомства Владимир Шестеров. Ахмедова в 2025 году приговорили к пяти годам колонии, Шестерова — к шести годам и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор Попову был вынесен в апреле 2026 года. Суд назначил бывшему замминистра обороны наказание в виде 19 лет лишения свободы. И Попова, и Шестерова суд лишил воинских званий и госнаград.

«Патриот» — военно-патриотический парк Минобороны, находится рядом с городом Кубинкой Одинцовского района Московской области. Парк был заложен в 2014 году. Один из наиболее известных объектов на его территории — главный храм Вооруженных сил РФ, который был открыт в 2020 году.

Что происходило в «Патриоте» в первых год войны

«Работников полные залы, а посетителей опять нема» Чем живет главный храм российской армии во время войны с Украиной. Репортаж «Медузы»