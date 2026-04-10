Бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии и лишили звания генерала армии

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о хищении 25,8 миллиона рублей у парка «Патриот». Приговор вынес 10 апреля 235-й гарнизонный военный суд, расположенный в Москве.

Решением суда, пишет «Коммерсант», Попов также лишен звания генерала армии и государственных наград — семи орденов и одной медали.

Суд также оштрафовал Попова на 85 миллионов рублей и постановил конфисковать в доход государства 45,6 миллиона рублей.

69-летний Попов, сообщает ТАСС, в зале суда во время приговора не присутствовал по состоянию здоровья. Он слушал заседание по видеосвязи из СИЗО.

Гособвинение просило назначить Попову 22 года в колонии строгого режима, штраф в размере 130 миллионов рублей и лишить воинского звания.

Попов вину не признал. В последнем слове, пишет «Коммерсант», он попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны РФ, а также что он находится практически во всех санкционных списках.

Адвокат бывшего заместителя министра обороны Денис Сагач заявил, что будет обжаловать приговор и настаивать на медицинской экспертизе для подтверждения того, что Попов не может отбывать наказание. «Приговор в отношении моего подзащитного будет обжалован, ибо он незаконный и необоснованный», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин освободил Павла Попова от должности заместителя министра обороны в июне 2024 года, в августе того же года его задержали и обвинили в хищениях.

Попову вменялось пять преступлений: мошенничество в особо крупном размере, служебный подлог, два эпизода получения взяток в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия.

Главным эпизодом дела стало хищение бюджетных средств, выделенных на парк «Патриот». По данным следствия, на похищенные деньги Попов построил загородный дом в Подмосковье.

Вместе с Поповым в хищении обвиняли бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и занимавшего в тот момент должность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Шестеров и Ахмедов признали вину и дали показания на Попова, в августе 2025 года их приговорили к шести и пяти годам колонии соответственно.