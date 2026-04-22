В России закрыли доступ к судебной статистике

Судебный департамент при Верховном суде России убрал судебную статистику со своего сайта, обратили внимание российские независимые издания.

До 20 апреля департамент должен был опубликовать данные за 2025 год, но нарушил свой регламент и так и не опубликовал их, сообщали «Север Реалии».

21 апреля «Верстка» обнаружила, что вся статистика за предыдущие годы, доступная ранее по прямой ссылке, исчезла. Днем ранее это информация была доступна. При попытке открыть страницу со статистикой напрямую с главной сайта, появляется сообщение, что «информация временно недоступна».

В Судебном департаменте подтвердили «Важным историям», что закрыли доступ к статистике о судимости. «Меняются нормативные акты об опубликовании, поэтому доступ к статистике сейчас закрыт», — объяснили в ведомстве.

При этом там не смогли уточнить, какие именно изменения вносятся. В департаменте не исключили, что свежая статистика может быть опубликована позже, но когда, в каком виде и объеме, ответить не смогли.

Судебный департамент публиковал данные о судимости в России каждые полгода, в том числе информацию о числе осужденных по конкретным статьям УК РФ, их демографические характеристики, виды наказаний. Этой статистикой пользовались российские журналисты и правозащитники, в том числе чтобы следить за масштабами репрессий в России.

