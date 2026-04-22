Путин вернул Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Владимир Путин вернул Академии Федеральной службы безопасности почетное наименование «имени Ф. Э. Дзержинского». Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что почетное наименование присвоили с «учетом заслуг личного состава» сотрудников академии.

Академия ФСБ — главный вуз российской спецслужбы. Учреждение носило имя Дзержинского в 1962 — 1993 годах. Тогда вуз назывался Высшей школой КГБ СССР.

«Это, вероятно, первый раз, когда Путин публично дает оценку личности „Железного Феликса“», — отмечает издание Faridaily. В 2025 году президент России несколько раз высказывал сожаление о сносе памятника Дзержинскому в 1991 году. За возвращение памятника на Лубянку, к зданию ФСБ выступает КПРФ.

Феликс Дзержинский — основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), преемниками которой стали НКВД, КГБ и ФСБ. Дзержинский был организатором красного террора, начавшегося после революции 1917 года.

«Возвращение Академии ФСБ имени Дзержинского — важное символическое событие, дающее отчетливое представление об идеалах самых могущественных людей в России», — пишет Faridaily.

