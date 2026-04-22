МИД Италии вызвал посла РФ после того, как пропагандист Владимир Соловьев назвал премьер-министра Джорджу Мелони «фашистской тварью»

Российский посол в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД страны после того, как пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу на канале «Соловьев Live» оскорбил премьер-министра Джорджу Мелони. Послу, сообщил глава МИД Антонио Таяни, будет выражен официальный протест.

Соловьев в одном из выпусков своего шоу назвал главу правительства Италии «фашистской тварью», а также заявил: «Предательство — это ее второе имя: она предала Трампа, которому ранее присягала на верность».

Посол РФ, пишет ТАСС, выразил недоумение по поводу того, что его вызывают в МИД из-за «слов известного российского журналиста, пусть даже очень талантливого и популярного в народе, прозвучавшие на его собственном частном онлайн-канале».

Соловьеву ответила и сама Мелони. Глава правительства Италии написала в соцсети X, что «ярый пропагандист режима по природе своей не может давать уроки ни последовательности, ни свободы».

«У нас, в отличие от других, нет привязанных ниточек, у нас нет хозяев и нам не отдают приказы», — добавила она.

Соловьевым возмущены не только в Италии

«Все, чего вы добьетесь, — это настоящий женский бунт» В инстаграме флешмоб в защиту Виктории Бони, которую оскорбили Соловьев и Милонов. Им грозят судом и требуют извинений