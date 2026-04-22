Иран заявил, что захватил два судна в Ормузском проливе

Иранские военные захватили суда MSC Francesca («Франческа») и Epaminondas («Эпаминондас») и направили их к побережью Ирана, сообщил Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как заявили в ВМС КСИР, суда следовали «без необходимого разрешения и с манипуляциями навигационными системами». Они якобы «поставили под угрозу безопасность мореплавания». «Нарушение порядка и безопасности в Ормузском проливе — наша красная линия», — добавило ведомство, связав MSC Francesca с Израилем.

22 апреля как минимум три контейнеровоза подверглись атакам со стороны КСИР в Ормузском проливе, сообщают Reuters и BBC News со ссылкой на данные Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO).

Речь идет о захваченных, согласно сообщению Ирана, MSC Francesca («Франческа»), который следовал под флагом Панамы, и Epaminondas («Эпаминондас»), принадлежащему греческой компании. Эти суда были повреждены.

Третий контейнеровоз Euphoria («Эйфория») шел также под панамским флагом, но повреждений в результате атаки не получил. Экипаж не пострадал.

Судя по сообщениям, все судна атаковали катеры КСИР.

Иран ввел ограничения на проход большинства судов через Ормузский пролив сначала в ответ на удары США и Израиля, а затем в ответ на американскую блокаду иранских портов.

Свободное судоходство по Ормузскому проливу было одним из ключевых условия временного прекращения огня, о котором Иран и США договорились 8 апреля. Во время действия соглашения США объявили о блокаде.

Срок перемирия истек 21 апреля. На следующий день лидер США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил действие режима прекращения огня. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свои условия мира и пока не завершатся переговоры.

Иран отказался признать продление временного перемирия.

Трамп продлил временное перемирие с Ираном По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свои условия мира и пока не завершатся переговоры. Иран в переговорах участвовать не хочет

