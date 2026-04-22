Белый дом: Трамп продлил временное перемирие с Ираном на три-пять дней

Временное перемирие между США и Ираном, о продлении которого Дональд Трамп объявил 21 апреля, продлится еще от трех до пяти дней, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на представителя Белого дома.

По данным источников CNN, администрация президента США не хочет продлевать режим прекращения огня на неопределенный срок, чтобы не давать Ирану возможности и дальше затягивать переговоры.

Источники таблоида The New York Post сообщили 22 апреля, что второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в течение ближайших 36-72 часов. Дональд Трамп, отвечая на вопрос издания о возможном прорыве, написал в текстовом сообщении: «Это возможно! Президент Д. Т.».

Трамп объявил 21 апреля, что продлил временное перемирие с Ираном, которое подходило к концу, при этом он не уточнил, сколько еще будет действовать режим прекращения огня. Президент США говорил, что перемирие продлится до тех пор, пока иранские переговорщики не представят свое предложение о мирном урегулировании и пока не завершатся переговоры. При этом в последние дни Иран отказывался от переговоров с США.

Трамп продлил временное перемирие с Ираном По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свои условия мира и пока не завершатся переговоры. Иран в переговорах участвовать не хочет

подробности о решении трампа

Трамп продлил временное перемирие с Ираном По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свои условия мира и пока не завершатся переговоры. Иран в переговорах участвовать не хочет