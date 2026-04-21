«ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора удалил раздел взаимопомощи для людей с диабетом

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора убрала из сообщества для людей с сахарным диабетом «Нюра Шарикова. Сахарный диабет» раздел взаимопомощи. Об этом 21 апреля сообщила создательница проекта Нюра Шарикова. Внимание на ее заявление обратили «Важные истории».

Из группы в ВК, на которую подписаны более 32 тысяч человек, убрали раздел «Отдам инсулин», где люди могли безвозмездно передавать или обменивать тест-полоски для измерения уровня сахара в крови, глюкометры и инсулиновые иглы. Кроме того, здесь можно было найти инсулин или системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Создательница сообщества узнала от службы поддержки «ВКонтакте», что раздел удалили по требованию Роскомнадзора на основании решения Росздравнадзора от 18 марта. Само решение ей не показали. Представитель ВК отметил, что соцсеть не сможет восстановить контент, удаленный по запросу государственного органа.

Судя по группе во «ВКонтакте», Нюра Шарикова восстановила раздел «Отдам инсулин», но в нем нет никаких записей.

В России, согласно данным ООН и ВОЗ на начало 2025 года, живут почти 5,5 миллиона человек с сахарным диабетом, однако это неполная статистика — по словам специалистов, до половины случаев не выявляют.

Люди с диабетом в России жалуются на перебои в поставках препаратов, которые возникают из-за проблем с закупками лекарств. Как писали «Ведомости» в марте, эндокринологи предложили выдавать препараты от диабета прежде всего трудоспособным больным.

Миллионы людей с диабетом вынуждены постоянно делать инъекции инсулина. Возможно, ученые скоро облегчат им жизнь — вместо уколов достаточно будет втереть в кожу крем Когда ждать прорыва?

