В Перми пачка купюр взорвалась в руках подростка

Подросток в Перми получил ожоги в результате взрыва, когда поднял с земли устройство, замаскированное под сверток с купюрами. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края, пишет «Интерфакс» 21 апреля.

По данным властей, подросток поднял сверток, после чего раздался взрыв, похожий на звук от петарды.

У пострадавшего диагностированы легкие ожоги, госпитализация ему не потребовалась. Как пишет Baza, пятиклассник получил ожоги лица, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

В Красногорске Московской области в ноябре 2025 года 10-летний мальчик получил травмы кисти, когда поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под сверток с деньгами. Очевидцы говорили, что ребенку оторвало несколько пальцев на руке.