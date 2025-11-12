В Красногорске 10-летний мальчик пытался поднять с земли сверток с деньгами; он взорвался в его руках. СК возбудил дело о покушении на убийство

В подмосковном Красногорске 10-летний мальчик получил травмы кисти, когда поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под сверток с деньгами.

Телеграм-каналы «Осторожно, Москва», «База» и другие пишут со ссылкой на очевидцев, что ребенку оторвало несколько пальцев на руке. По их данным, мальчик возвращался домой с тренировки, увидел лежащие на детской площадке деньги и попытался их поднять, после чего произошел взрыв.

Управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что ребенок поднял с земли «неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой» — и после этого произошла детонация.

СК возбудил дело о покушении на убийство общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК). Следствие осмотрело место происшествия и назначило ряд экспертиз, говорится в сообщении СК.